Prozess wird für Regierung zum Wöginger-Wagnis

NEOS kritisierten bereits Diversion

In der Postenschacher-Causa geht es – wie berichtet – bald zurück an den Start. „Im Frühjahr“, wie man in ÖVP-Kreisen vermutet, wird Wöginger erneut wegen Postenschacherei der Prozess gemacht. Bis dahin genießt Wöginger, der als Bindeglied der Koalition gilt, offiziell die „volle Rückendeckung“ seiner Partei. Hinter den Kulissen bereitet man sich aber auf verschiedene Szenarien vor. Wie bereits vor der Blitz-Diversion im ersten Prozess betont man, sogar im Falle einer erstinstanzlichen Verurteilung am Oberösterreicher festhalten zu wollen. Dass da aber auch die beiden Koalitionspartner mitspielen, gilt als unwahrscheinlich. NEOS-Newcomerin Sophie Wotschke kritisierte wie berichtet ja bereits die nun aufgehobene Diversion scharf.