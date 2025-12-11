Prozess wird für Regierung zum Wöginger-Wagnis

Beginnt's in Linz? Offiziell spricht die ÖVP ihrem Klubobmann August Wöginger weiterhin das Vertrauen aus. Hinter den Kulissen bereiten sich die Schwarzen aber auf mehrere Szenarien vor. Entscheidend dürften dabei auch die Signale der beiden Koalitionspartner sein.
Auf diesen üppigen Kontoeingang hätte August Wöginger sehr wahrscheinlich lieber verzichtet. Jene 44.000 Euro, die der schwarze Klubchef als Strafe für seine Diversion selbst bezahlt hatte, wandern dieser Tage wieder zurück in seine Tasche.
NEOS kritisierten bereits Diversion
In der Postenschacher-Causa geht es – wie berichtet – bald zurück an den Start. „Im Frühjahr“, wie man in ÖVP-Kreisen vermutet, wird Wöginger erneut wegen Postenschacherei der Prozess gemacht. Bis dahin genießt Wöginger, der als Bindeglied der Koalition gilt, offiziell die „volle Rückendeckung“ seiner Partei. Hinter den Kulissen bereitet man sich aber auf verschiedene Szenarien vor. Wie bereits vor der Blitz-Diversion im ersten Prozess betont man, sogar im Falle einer erstinstanzlichen Verurteilung am Oberösterreicher festhalten zu wollen. Dass da aber auch die beiden Koalitionspartner mitspielen, gilt als unwahrscheinlich. NEOS-Newcomerin Sophie Wotschke kritisierte wie berichtet ja bereits die nun aufgehobene Diversion scharf.
Sie sprach von „Fehlverhalten“ und warf der ÖVP vor, Postenschacher als Bürgerservice zu framen. Und die rote Justizministerin Anna Sporrer segnete die Weisung ihres Weisungsrats ab, wodurch die Diversion ja erst aufgehoben wurde ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.