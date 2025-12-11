Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neustart im Frühjahr

Prozess wird für Regierung zum Wöginger-Wagnis

Innenpolitik
11.12.2025 20:10
Wögingers Schicksal wird indirekt von seinen beiden Klubobmann-Kollegen Yannick Shetty und ...
Wögingers Schicksal wird indirekt von seinen beiden Klubobmann-Kollegen Yannick Shetty und Philip Kucher mitbestimmt.(Bild: APA/UNBEKANNT)

Beginnt's in Linz? Offiziell spricht die ÖVP ihrem Klubobmann August Wöginger weiterhin das Vertrauen aus. Hinter den Kulissen bereiten sich die Schwarzen aber auf mehrere Szenarien vor. Entscheidend dürften dabei auch die Signale der beiden Koalitionspartner sein. 

0 Kommentare

Auf diesen üppigen Kontoeingang hätte August Wöginger sehr wahrscheinlich lieber verzichtet. Jene 44.000 Euro, die der schwarze Klubchef als Strafe für seine Diversion selbst bezahlt hatte, wandern dieser Tage wieder zurück in seine Tasche.

NEOS kritisierten bereits Diversion
In der Postenschacher-Causa geht es – wie berichtet – bald zurück an den Start. „Im Frühjahr“, wie man in ÖVP-Kreisen vermutet, wird Wöginger erneut wegen Postenschacherei der Prozess gemacht. Bis dahin genießt Wöginger, der als Bindeglied der Koalition gilt, offiziell die „volle Rückendeckung“ seiner Partei. Hinter den Kulissen bereitet man sich aber auf verschiedene Szenarien vor. Wie bereits vor der Blitz-Diversion im ersten Prozess betont man, sogar im Falle einer erstinstanzlichen Verurteilung am Oberösterreicher festhalten zu wollen. Dass da aber auch die beiden Koalitionspartner mitspielen, gilt als unwahrscheinlich. NEOS-Newcomerin Sophie Wotschke kritisierte wie berichtet ja bereits die nun aufgehobene Diversion scharf.

Lesen Sie auch:
Die pinke Nachwuchshoffnung Sophie Wotschke kritisiert den eigenen Koalitionspartner offen.
„Beschwerde einlegen!“
NEOS-Politikerin kritisiert den Wöginger-Deal
12.10.2025
Kasperl der Woche
Ein Brief mit einer Bitte an August Wöginger
12.10.2025

Sie sprach von „Fehlverhalten“ und warf der ÖVP vor, Postenschacher als Bürgerservice zu framen. Und die rote Justizministerin Anna Sporrer segnete die Weisung ihres Weisungsrats ab, wodurch die Diversion ja erst aufgehoben wurde ...

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
174.175 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
163.593 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
129.575 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Innenpolitik
Neustart im Frühjahr
Prozess wird für Regierung zum Wöginger-Wagnis
Pilnacek-U-Ausschuss
Ladungsliste fixiert, Start mit Lokalaugenschein
Kritik an Regierung
Landbauer (FPÖ): „Politische Irrfahrt in Abgrund“
EU-Kommissar in Wien:
„Gerade Österreich würde von Mercosur profitieren“
Kompromiss in Ukraine?
USA wollen entmilitarisierte Wirtschaftszone
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf