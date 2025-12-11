Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt
Bluttat in Vorarlberg
Am Donnerstagabend fielen in Feldkirch plötzlich Schüsse. Wenig später brach ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen zusammen. Sofort wurde eine Alarmfahndung eingeleitet.
Diese gilt zwar mittlerweile als aufgehoben, der Einsatz sei aber weiterhin im Gange, hieß es gegen 19 Uhr seitens der Polizei. Zu dem Vorfall kam es demnach gegen 17.15 Uhr in Feldkirch-Gisingen.
Das Schussopfer wurde ins Spital eingeliefert. Die Hintergründe der Bluttat sind noch unklar. Für die Bevölkerung bestehe allerdings keine Gefahr, betonte ein Polizeisprecher.
