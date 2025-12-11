Weihnachten beschert Handel 1,2 Mrd. € Mehrumsatz

Umso erfreulicher ist die bislang zufriedenstellende Nachfrage. Konsumenten geben laut Umfrage heuer im Schnitt 389 Euro für Geschenke aus – drei Euro mehr als 2024. Fast jeder Zweite (45 Prozent, siehe Grafik) setzt auf Gutscheine – ein Höchstwert. Top sind auch wieder Spielwaren und Bücher. „Unterm Strich erwarten wir einen Dezember-Umsatz von 7,7 Milliarden Euro, der darin enthaltene weihnachtsbedingte Mehrumsatz beträgt 1,19 Milliarden Euro. Das ist unterm Strich eine Steigerung von zwei Prozent zum Vorjahr“, erklärt Will.