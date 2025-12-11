Bombenanschlag in Kiew: Nationalgardist getötet

Ein erster Sprengsatz ging dem Vernehmen nach hoch, als gerade zwei Nationalgardisten auf Patrouille waren. Einer der beiden Soldaten sei getötet worden, berichtete wenig später die Staatsanwaltschaft. Im Anschluss sei ein zweiter selbstgebauter Sprengsatz explodiert, als Polizei und Rettungskräfte vor Ort waren.