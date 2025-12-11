Rapids Dahl nach nur zehn Minuten verletzt raus

LIVE: Pause! Rapid liegt gegen Omonia zurück
Europacup-TICKER
Rapids Petter Nosa Dahl bleibt das Verletzungspech treu! Nach nicht einmal zehn Minuten musste der 22-jährige Norweger im Conference-League-Spiel gegen Omonia Nikosia verletzt vom Platz!
Und es war offenbar schon wieder der Oberschenkel, der Dahl zum Aufgeben gezwungen hatte. Nach einer leichten Berührung an der Strafraumgrenze ging plötzlich gar nichts mehr!
Bitter! Kämpfte sich Rapids Neuzugang doch gerade erst zurück in die Startelf. Nach 13 verpassten Spielen bereitete Dahl gegen Ried den Anschlusstreffer vor – doch nun droht erneut eine längere Pause.
Doppelt bitter für Trainer Stefan Kulovits: Mit Wurmbrand musste er einen eigentlich auch nicht zu 100 Prozent fitten Ersatz ins Spiel bringen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.