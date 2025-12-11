Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Omonia Nikosia

Rapids Dahl nach nur zehn Minuten verletzt raus

Conference League
11.12.2025 21:22
Petter Nosa Dahl
Petter Nosa Dahl(Bild: GEPA)

Rapids Petter Nosa Dahl bleibt das Verletzungspech treu! Nach nicht einmal zehn Minuten musste der 22-jährige Norweger im Conference-League-Spiel gegen Omonia Nikosia verletzt vom Platz!

0 Kommentare

Und es war offenbar schon wieder der Oberschenkel, der Dahl zum Aufgeben gezwungen hatte. Nach einer leichten Berührung an der Strafraumgrenze ging plötzlich gar nichts mehr!

Bitter! Kämpfte sich Rapids Neuzugang doch gerade erst zurück in die Startelf. Nach 13 verpassten Spielen bereitete Dahl gegen Ried den Anschlusstreffer vor – doch nun droht erneut eine längere Pause.

Lesen Sie auch:
Europacup-TICKER
LIVE: Bitter! Rapid kassiert gegen Omonia das 0:1
11.12.2025

Doppelt bitter für Trainer Stefan Kulovits: Mit Wurmbrand musste er einen eigentlich auch nicht zu 100 Prozent fitten Ersatz ins Spiel bringen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
174.360 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
164.802 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
129.618 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Conference League
Europacup-TICKER
LIVE: Irre! Kara verpasst 1000-prozentige Chance
Gegen Omonia Nikosia
Rapids Dahl nach nur zehn Minuten verletzt raus
Conference League
Die Aufstellung: So startet Rapid gegen Omonia
Geht nur um die Ehre
Conference League: Rapid-Fans verhökern Tickets
Unruhe in Hütteldorf
Rapid wieder inferior! Fans fordern „Stöger raus“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf