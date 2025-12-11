Streit um mögliches Ende der U-Haft für René Benko

Die Gerichte machen es den Korruptionsjägern jedoch alles andere als leicht. Denn zu den drei bislang verhandelten Fakten gab es bisher, nicht rechtskräftig, einen Freispruch, eine Verurteilung und eine Teilverurteilung – für weit weniger, als ursprünglich angeklagt war. So führten diese Woche von den elf inkriminierten Luxusuhren, dem Schmuck und dem Bargeld im Tresor, die Benko vor seinen Gläubigern versteckt haben soll, gerade einmal zwei Uhren und vier Paar Manschettenknöpfe zur Verurteilung: 100.000 Euro Schaden statt über 300.000 Euro, die Strafe fällt sogar bedingt aus.