Es geht ein Ruck durch das österreichische Team

Tickets gingen weg wie warme Semmeln

„Ich bin jemand, der schnell schwarz sieht und dann nicht zufrieden ist“, zeigt er sich selbstkritisch. „In Hochfilzen startet aber alles bei null, jeder muss sich neu beweisen.“ Donnerstagabend machte er noch einen kurzen Abstecher nach Hause. Es galt, die Tickets – jeder ÖSV-Athlet bekommt zehn pro Bewerbstag zur Verfügung gestellt – daheim zu verteilen. „Die sind schon alle weg“, lachte er im „Krone“-Gespräch. Sie gingen weg wie warme Semmeln!