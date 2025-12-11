Rapid gegen Omonia Nikosia ab 21 Uhr LIVE

Auf einen Appell an die Fans um bedingungslose Unterstützung verzichtete Kulovits. „Geredet haben wir genug. Jetzt ist es Zeit, dass wir Taten sprechen lassen.“ Die Kritik an ihm und dem Trainerteam ging am Wiener nicht spurlos vorüber. „Es wäre gelogen, wenn man sagt, man kriegt es nicht mit.“ Er wolle sich aber nicht allzu sehr damit beschäftigen, „weil das Energie saugt. Ich muss mich vor die Mannschaft stellen und gute Energie ausstrahlen.“ Bei der Niederlage gegen Ried ortete Kulovits im Vergleich zum 0:3 gegen den LASK erste Fortschritte. „Wir sind zu mehr Abschlüssen gekommen als gegen den LASK, aber es fehlt im Moment auch das Quäntchen Glück.“