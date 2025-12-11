Vorteilswelt
Europa League

Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Freiburg!

Europa League
11.12.2025 19:50
Was ist heute drinnen für Alex Schlager und Co.?
Was ist heute drinnen für Alex Schlager und Co.?(Bild: GEPA)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Red Bull Salzburgs Trainerteam rund um den erkrankt fehlenden Thomas Letsch beim Europa-League-Duell mit dem SC Freiburg den Erfolg sucht!

Die Aufstellung:

In der Europa League bekommt es Red Bull Salzburg mit einem Klub zu tun, der oft als Antithese zum modernen Fußball gesehen wird. Am augenfälligsten wird das beim Blick auf die personellen Kontinuitäten beim Verein aus Baden-Württemberg. So ist Julian Schuster seit 1. Juli 1991 der erst fünfte Trainer bei den Breisgauern. „Die personelle Kontinuität in unserem Verein ist einer unserer Erfolgsfaktoren“, sagte SC-Vorstand Oliver Leki.

Salzburg gastiert in Freiburg.
Europa League
SC Freiburg gegen den FC Salzburg – ab 21 Uhr LIVE
11.12.2025

Klub der beiden ÖFB-Kicker Lienhart und Adamu
Auch die Personalie Lekis, der zugleich im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) sitzt, weist auf Kontinuität hin. Seit 2013 werkelt der 52-Jährige in führenden Funktionen beim SC, fast zeitgleich nahmen sowohl der Rest des Vorstands als auch die sportliche Leitung um Jochen Saier und Klemens Hartenbach ihre Arbeit auf – beide sind seit rund 25 Jahren im Klub der beiden ÖFB-Kicker Philipp Lienhart und Junior Adamu tätig.

