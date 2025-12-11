Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Freiburg!

Klub der beiden ÖFB-Kicker Lienhart und Adamu

Auch die Personalie Lekis, der zugleich im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) sitzt, weist auf Kontinuität hin. Seit 2013 werkelt der 52-Jährige in führenden Funktionen beim SC, fast zeitgleich nahmen sowohl der Rest des Vorstands als auch die sportliche Leitung um Jochen Saier und Klemens Hartenbach ihre Arbeit auf – beide sind seit rund 25 Jahren im Klub der beiden ÖFB-Kicker Philipp Lienhart und Junior Adamu tätig.