Wenn die Politik Eltern vergisst, die alles tun

Unlängst habe ich mich mit einer jungen Mutter unterhalten. Sie lebt mit ihrem Mann und den drei Kindern in einer 60-Quadratmeter-Wohnung. Beide Eltern arbeiten. „Wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb es noch nicht mit einer Gemeindewohnung geklappt hat.“ Für einen Sohn bezahlen sie die Therapie bei einer Logopädin. Die Tochter möchte unbedingt Tennis lernen. „Das kostet halt wieder.“ Dann kam die junge Frau zum Punkt: „Mit der Schule des Großen sind wir nicht wirklich zufrieden. Die Lehrer sind ja nett, aber er lernt nicht genug. Seine Mitschüler können schlecht Deutsch und haben ganz andere Interessen. Wir haben leider noch keinen Platz woanders bekommen. Und Privatschulen sind teuer.”