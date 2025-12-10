Ukraine erhält MiG-Kampfjets gegen Drohnen-Wissen

Sie haben bald das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und werden nicht mehr von der polnischen Luftwaffe gebraucht. Nun sollen aus der Sowjetzeit stammende Kampfjets vom Typ MiG-29 der Ukraine überlassen werden. Im Gegenzug will Polen Zugang zu ukrainischer Drohnentechnologie.
Die Solidarität müsse in zwei Richtungen gehen, merkte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz am Mittwoch im öffentlichen Rundfunk zu aktuell laufenden Verhandlungen zwischen Kiew und Warschau an. Der polnische Generalstab in Warschau schrieb auf der Plattform X von einer „Spende der Flugzeuge“, sie sei „Teil der Politik der Allianz zur Unterstützung der Ukraine und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Ostflanke der NATO“.
Polen bekommt F-16 und FA-50 aus den USA und Südkorea
Die Aufgaben der MiGs würden von Kampfjets F-16 aus den USA und FA-50 aus Südkorea übernommen. Die Gespräche über Raketen- und Drohnentechnik aus der Ukraine liefen noch. Hauptziel sei „der Erwerb und die gemeinsame Entwicklung neuer Verteidigungs- und Industriekompetenzen“.
Polen hat bereits zehn MiG-29 übergeben
2023 hatte Polen der von Russland angegriffenen Ukraine bereits zehn MiG-29 überlassen. Seitdem steht auch die Übergabe der restlichen knapp ein Dutzend Maschinen im Raum. In der ukrainischen Luftwaffe ist die MiG-29 mit mehreren Dutzend Maschinen der am häufigsten vertretene Flugzeugtyp trotz erster Lieferungen westlicher F-16 und Mirage aus Frankreich.
