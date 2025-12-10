Ukraine erhält MiG-Kampfjets gegen Drohnen-Wissen

Die Solidarität müsse in zwei Richtungen gehen, merkte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz am Mittwoch im öffentlichen Rundfunk zu aktuell laufenden Verhandlungen zwischen Kiew und Warschau an. Der polnische Generalstab in Warschau schrieb auf der Plattform X von einer „Spende der Flugzeuge“, sie sei „Teil der Politik der Allianz zur Unterstützung der Ukraine und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Ostflanke der NATO“.