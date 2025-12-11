Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach USA-Reise

ÖFB-Team hat sich für ein WM-Quartier entschieden

Fußball International
11.12.2025 20:10
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Das österreichische Fußball-Nationalteam wird seine Zelte während der WM-Gruppenphase im kommenden Sommer an der US-Westküste aufschlagen.

0 Kommentare

„Wir haben die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir in Kalifornien bleiben wollen“, bestätigte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, am Donnerstag nach der Rückkehr von einer mehrtägigen Recherchereise. Das genaue Teamquartier wird dann bis Mitte Jänner fixiert.

Die Österreicher bestreiten ihr erstes Gruppenspiel gegen Jordanien am 16. Juni (17. Juni, 6 Uhr MESZ) in Santa Clara südlich von San Francisco. Danach warten längere Reisen nach Dallas für die Partie gegen Argentinien (22. Juni, 19 MESZ) und Kansas City für jene gegen Algerien (28. Juni, 4 MESZ). Gegen Quartiere in der Nähe dieser beiden Austragungsstädte hätte laut Neuhold die im Landesinneren im Sommer möglicherweise herrschende große Hitze gesprochen.

Bernhard Neuhold
Bernhard Neuhold(Bild: GEPA)

ÖFB-Delegation inspizierte Westküste
Der von Teamchef Ralf Rangnick angeführte ÖFB-Tross konzentrierte sich in den vergangenen Tagen nach der am 5. Dezember in Washington erfolgten Gruppenauslosung daher auf klimatisch günstigere Destinationen in Kalifornien. „Wir sind nur an der Westküste unterwegs gewesen“, berichtete Neuhold. Details wollte der Geschäftsführer nicht verraten. „Auch andere Verbände sind auf der Suche nach Arrangements. Es ist eine ganz wichtige und heikle Phase. Das Team Base Camp hat eine große Relevanz.“

  Zuschläge erteilt die FIFA am 16. Jänner. Buchungen außerhalb des angebotenen Kataloges des Weltverbandes sind bis 7. Jänner möglich – und laut Neuhold für den Fußball-Bund ebenfalls eine Option.

(Bild: Sepp Pail)

Basecamp nur für Gruppenphase
Grundsätzliche Idee der FIFA ist es, dass die fixen Teamquartiere nur in der Gruppenphase genutzt werden. In der K.o.-Phase sollen die Mannschaften von einem Spielort direkt zum nächsten reisen („Follow your venue“). Diesem Prinzip will auch der ÖFB folgen. „Der Plan ist dahingehend, das Team Base Camp mit 27. Juni aufzulösen“, sagte Neuhold. Spezialfälle könnten mögliche Sechzehntelfinalspiele in Kalifornien bringen.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
In WM-Gruppe J
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
05.12.2025
So geht es weiter
Testspiel-Gegner vor WM: ÖFB nennt erste Details
06.12.2025
Krone Plus Logo
Anmeldung ab heute
WM-Tickets für ÖFB-Team: So sehen Sie Alaba & Co.
11.12.2025

Als Gruppensieger würden die Österreicher in Miami weiterspielen, als Zweiter in Los Angeles. Steigt man als Gruppendritter auf, gibt es mit Atlanta, Seattle, Santa Clara, Vancouver und erneut Kansas City eine Reihe von möglichen Spielorten für die erste K.o.-Runde. „Der Vorteil von Kansas ist, dass es relativ zentral liegt“, meinte Neuhold. Insofern sei die Weiterreise im Fall des angestrebten Weiterkommens zumindest keine übermäßig lange.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
174.175 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
163.593 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
129.575 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Fußball International
Europa League
LIVE: Salzburg muss gegen SC Freiburg bestehen
Europa-League-TICKER
LIVE: Geht da noch etwas für den SK Sturm Graz?
Europacup-TICKER
LIVE: Fährt Rapid heute endlich wieder Punkte ein?
Nach USA-Reise
ÖFB-Team hat sich für ein WM-Quartier entschieden
Europa League
Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Freiburg!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf