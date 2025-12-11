ÖFB-Team hat sich für ein WM-Quartier entschieden

ÖFB-Delegation inspizierte Westküste

Der von Teamchef Ralf Rangnick angeführte ÖFB-Tross konzentrierte sich in den vergangenen Tagen nach der am 5. Dezember in Washington erfolgten Gruppenauslosung daher auf klimatisch günstigere Destinationen in Kalifornien. „Wir sind nur an der Westküste unterwegs gewesen“, berichtete Neuhold. Details wollte der Geschäftsführer nicht verraten. „Auch andere Verbände sind auf der Suche nach Arrangements. Es ist eine ganz wichtige und heikle Phase. Das Team Base Camp hat eine große Relevanz.“