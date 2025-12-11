Vorteilswelt
Conference League

Die Aufstellung: So startet Rapid gegen Omonia

Conference League
11.12.2025 19:47
Was ist heute drinnen für Stefan Kulovits und seine Rapid-Mannen?
Was ist heute drinnen für Stefan Kulovits und seine Rapid-Mannen?(Bild: GEPA)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Rapid-Trainer Stefan Kulovits beim Conference-League-Duell mit Omonia Nikosia den Erfolg sucht!

Die Aufstellung:

Das letzte Heimspiel von Rapid in diesem Kalenderjahr geht heute unter besonderen Vorzeichen über die Bühne. Vor dem Duell mit Omonia Nikosia in der Conference League stehen bei den Hütteldorfern vier Niederlagen und sechs sieglose Partien in Folge zu Buche – der Fan-Unmut wächst, wie zuletzt beim Heim-1:2 gegen Ried zu sehen war. Interimscoach Stefan Kulovits hofft auf den ersten Punkt in dieser Liga-Phase und einen kleinen Schritt in Richtung Trendwende.

Matthias Seidl
Conference League
Rapid gegen Omonia Nikosia ab 21 Uhr LIVE
11.12.2025

„Wir wollen auf jeden Fall drei Punkte holen!“
Für die Partie waren bis Mittwochmittag 22.000 Tickets – 2300 davon an Anhänger der Gäste – abgesetzt. Zuletzt gab es drei Heimniederlagen en suite, diesmal möchte man die Fans wieder zufriedenstellen. „Wir wollen auf jeden Fall drei Punkte holen und werden mit Vollgas, nicht mit Halbgas in die Partie gehen“, versprach Kapitän Matthias Seidl.

