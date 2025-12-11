Die Aufstellung: So startet Rapid gegen Omonia

Das letzte Heimspiel von Rapid in diesem Kalenderjahr geht heute unter besonderen Vorzeichen über die Bühne. Vor dem Duell mit Omonia Nikosia in der Conference League stehen bei den Hütteldorfern vier Niederlagen und sechs sieglose Partien in Folge zu Buche – der Fan-Unmut wächst, wie zuletzt beim Heim-1:2 gegen Ried zu sehen war. Interimscoach Stefan Kulovits hofft auf den ersten Punkt in dieser Liga-Phase und einen kleinen Schritt in Richtung Trendwende.