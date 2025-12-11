Dieser Kritikpunkt offenbart Trumps Heuchelei

Donald Trump hat seine Abneigung gegen liberale europäische Lebensrealitäten verschriftlichen lassen. In seiner neuen Sicherheitsstrategie wird der Untergang des Kontinents prophezeit. Doch ein Kritikpunkt offenbart, wie heuchlerisch das neue Papier in Teilen ist.
Die US-Regierung hat in ihrer neuen Sicherheitsstrategie, die kürzlich veröffentlicht wurde, vor einem „Untergang der Zivilisation“ in Europa gewarnt. Das historische Einwandererland macht das an einem Umstand fest: Migration. Die niedrige Geburtenrate würde dem „zerfallenden“ Kontinent schließlich den Rest geben.
Wörtlich heißt es: „Dieser wirtschaftliche Niedergang wird jedoch von der realen und noch gravierenderen Aussicht auf den Untergang der Zivilisation überschattet. Zu den größeren Problemen, mit denen Europa konfrontiert ist, gehören (…) eine Migrationspolitik, die den Kontinent verändert und Konflikte schafft, (…) sinkende Geburtenraten sowie der Verlust der nationalen Identität und des Selbstbewusstseins. (...) Sollten sich die aktuellen Trends fortsetzen, wird der Kontinent in 20 Jahren oder weniger nicht mehr wiederzuerkennen sein.“
Heuchlerischer Blick auf Europa
Doch genau an dieser Stelle verrät sich das apokalyptische Papier selbst – und zeigt, wie heuchlerisch auf Europa geblickt wird. Die Geburtenrate in Europa beträgt jüngsten Auswertungen zufolge 1,42 Kinder pro Frau. Es stimmt also, dass im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten von einem Geburtenrückgang gesprochen werden kann. Und jetzt kommt das große Aber: Die USA sind hier um (fast) nichts besser.
In den USA liegt die Geburtenrate mit 1,62 Kindern nur geringfügig höher. Entgegen der warnenden Töne haben also auch die Vereinigten Staaten mit einer sinkenden Geburtenrate zu kämpfen, die laut Datenerhebungen kürzlich unter den Wert von 2 gefallen ist.
Trump will „traditionelles“ Europa
Das hält US-Präsident Donald Trump jedoch nicht davon ab, mit dem Finger auf Europa zu zeigen. In seiner verschriftlichten Abneigung gegenüber liberalen Lebensrealitäten wird zudem festgehalten, dass nun rechte Parteien unterstützt werden sollen. Für ein „traditionelles Europa“.
Insidern zufolge wolle die Trump-Regierung sogar Länder wie Österreich aus der EU herauslösen, um Europa weiter zu spalten. Vor allem Brüssel wird speziell im Ukraine-Konflikt als wirtschaftsfeindlicher Bremsklotz gesehen.
„Wir haben unterschiedliche Weltanschauungen, aber das geht zu weit“, sagte jüngst EU-Ratspräsident António Costa zu der Europa-Schelte in dem US-Strategiepapier. Unter Verbündeten „respektiert man die Souveränität des jeweils anderen“. Die USA blieben ein wichtiger Verbündeter und Wirtschaftspartner, „aber unser Europa muss souverän sein“.
