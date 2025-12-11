Venezuela wirft USA „internationale Piraterie“ vor

Venezuela will „wahre Gründe für Aggression“ kennen

Das Außenministerium in Venezuela kritisiert, dass es den USA bei der Aktion um Bodenschätze und einen Machtwechsel geht: „Jetzt zeigen sich die wahren Gründe für die andauernde Aggression gegen Venezuela. Es geht nicht um Migration. Es geht nicht um Drogenhandel. Es geht nicht um Demokratie. Es geht nicht um Menschenrechte“, wird in einer Stellungnahme kommuniziert. „Es geht immer um unsere Bodenschätze, unser Öl, unsere Energie, um die Ressourcen, die ausschließlich dem Volk Venezuelas gehören.“