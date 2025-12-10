Österreich soll von der EU losgelöst werden

Hitzige Debatte über US-Sicherheitsstrategie im Nationalrat

Die US-Sicherheitsstrategie hatte am Mittwoch für hitzige Debatten im Nationalrat gesorgt. Die NEOS nutzten eine aktuelle Europa-Stunde für scharfe Kritik an der FPÖ und den aus ihrer Sicht anderen „Handlangern“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nun sei die Zeit für die Entscheidung zu einem stärkeren, selbstbewussteren Europa, forderte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS).