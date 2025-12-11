Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwölf Studioalben

Taylor Swift: DAS ist ihr absoluter Lieblingssong!

Society International
11.12.2025 11:09
Swift hatte schon zig Hits, einer liegt er aber besonders am Herzen. Den hat sie jetzt verraten.
Swift hatte schon zig Hits, einer liegt er aber besonders am Herzen. Den hat sie jetzt verraten.(Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Von etlichen Hits auf insgesamt zwölf veröffentlichten Studioalben hat Superstar Taylor Swift eigenen Angaben zufolge einen Lieblingssong. Und den hat sie jetzt verraten!

0 Kommentare

Sie „würde sagen, Nummer eins ist ,All Too Well‘ – die zehnminütige Version“, erklärte die 35-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) dem Moderator Stephen Colbert auf dessen Frage nach ihren „Top 5 Taylor Swift Songs“.

Geplatzte Liebschaft als Inspiration
Das Lied ist auch der Favorit vieler Fans. Die Sängerin hatte „All Too Well“ über eine geplatzte Liebschaft zunächst 2012 als Teil ihres Albums „Red“ veröffentlicht. Mit der Neuaufnahme des Albums als „Taylor‘s Version“ im Jahr 2021 erschien auch eine zweite Version von „All Too Well“, welche zehn Minuten lang ist. Viele Fans sind sich einig, dass es darin um Swifts gescheiterte Beziehung zu Schauspieler Jake Gyllenhaal geht.

Lesen Sie auch:
Travis Kelce enthüllte, dass er noch nie mit Taylor Swift gestritten hat. Etwas, das er mit ...
Liebes-Geheimnis!
Das haben Kelce & Swift mit den Clooneys gemeinsam
04.12.2025
Gäste sind schuld!
Swift & Kelce stellen Hochzeitspläne auf den Kopf
27.11.2025

Auch „Mirrorball“ unter Top 5
Swift rang zunächst um Antworten auf Colberts Frage nach ihren fünf Favoriten unter allen ihren Liedern. „Das ist so ein großer Druck“, klagte sie, während sich der Moderator schon verschmitzt mit einem Stift Notizen auf einem Blatt machte. Für eine komplette Liste sei es „noch ein bisschen zu früh“, sagte sie – und nannte dann direkt ihren Nummer-Eins-Song.

Die Sängerin verriet außerdem, dass das Lied „Mirrorball“ ihres Albums „Folklore“ (2020) ebenfalls einen Platz in ihrer Top 5 habe. Daneben sei sie gerade sehr „besessen“ von ihrem neuesten Album „The Life of a Showgirl“, sagte sie.

Swift und ihr Verlobter werden im Sommer 2026 heiraten.
Swift und ihr Verlobter werden im Sommer 2026 heiraten.(Bild: AP/Ashley Landis)

Die Sängerin feiert am Samstag ihren 35. Geburtstag. Die Sängerin hat ein tolles Jahr hinter sich. NFL-Star Travis Kelce hat im August 2025 um ihre Hand angehalten. Am 26. August 2025 gaben sie mit einem gemeinsamen Instagram-Post die Verlobung bekannt. Das Paar will im nächsten Sommer, angeblich im Juni, heiraten. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.159 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.659 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
137.284 mal gelesen
Mehr Society International
Zwölf Studioalben
Taylor Swift: DAS ist ihr absoluter Lieblingssong!
Nach fieser Kritik
Kelly Osbourne: „Hört auf! Mein Vater ist tot!“
Drama an der Scala
Dirigent Chailly in Mailand zusammengebrochen
Autsch-Enthüllung!
Sabrina Carpenter: „Bin auf einen Kaktus gefallen“
Zurück vor die Kamera
Sonya Kraus feiert ihr überraschendes TV-Comeback
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf