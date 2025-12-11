Taylor Swift: DAS ist ihr absoluter Lieblingssong!

Auch „Mirrorball“ unter Top 5

Swift rang zunächst um Antworten auf Colberts Frage nach ihren fünf Favoriten unter allen ihren Liedern. „Das ist so ein großer Druck“, klagte sie, während sich der Moderator schon verschmitzt mit einem Stift Notizen auf einem Blatt machte. Für eine komplette Liste sei es „noch ein bisschen zu früh“, sagte sie – und nannte dann direkt ihren Nummer-Eins-Song.