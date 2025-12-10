Nobelpreisträgerin floh mit dem Boot zur Vergabe

Anreise „schwieriger als gedacht“

Kristian Berg Harpviken, Vorsitzender des Norwegischen Nobelinstituts, erklärte gegenüber dem Sender NRK, dass es „schwieriger als gedacht“ sei, Machado nach Oslo zu bringen. „Sie lebt mit einer Todesdrohung des Regimes, die nicht nur Venezuela betrifft, sondern weltweit verfolgt wird“, sagte er. Die venezolanische Staatsanwaltschaft hatte gedroht, Machado im Falle einer Ausreise als flüchtig zu betrachten, mit möglichen Festnahmen oder Schlimmerem.