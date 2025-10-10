Venezolanerin widmet Trump den Friedensnobelpreis

Trump kritisierte Maduro stark

Machados Sieg steht vor dem Hintergrund des andauernden Konflikts in Venezuela, wo das Land seit Jahren in einer politischen und humanitären Krise steckt – eine Situation, die sich unter der Präsidentschaft von Nicolás Maduro weiter verschlimmert hat. Trump gilt als lautstarker Kritiker Maduros und hat die diplomatischen Beziehungen zu Venezuela kürzlich abgebrochen. Die Trump-Regierung forderte im Sommer die Festnahme Maduros wegen Drogenhandels und bot eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Informationen, die zu seiner Ergreifung führen. Darüber hinaus hat die Regierung weiterhin Angriffe auf venezolanische Boote in internationalen Gewässern durchgeführt, die sie als von „Narkoterroristen“ kontrolliert bezeichnet – Personen, die angeblich Drogen in die USA schmuggeln.