Venezolanerin widmet Trump den Friedensnobelpreis

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado feierte ihren Sieg beim Friedensnobelpreis am Freitag, indem sie die Auszeichnung dem Volk Venezuelas widmete – und US-Präsident Donald Trump. Dabei hätte sich dieser eigentlich selbst als verdienten Gewinner des Preises gesehen.
Die mit dem Friedensnobelpreis geehrte venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat die Auszeichnung „dem leidenden Volk Venezuelas“ sowie US-Präsident Donald Trump gewidmet. „Diese Anerkennung des Kampfes aller Venezolaner ist ein Ansporn, unsere Aufgabe zu Ende zu bringen: die Freiheit zu erringen“, teilte Machado auf X mit. „Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit.“
„Zählen auf Trump“
Venezuela stehe „kurz vor dem Sieg“ und zähle heute „mehr denn je auf Präsident Trump, die Menschen der Vereinigten Staaten und Lateinamerikas sowie die demokratischen Nationen der Welt“ als seine wichtigsten Verbündeten, teilte Machado weiter mit. Das norwegische Nobelkomitee würdigte in Oslo Machados „unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie“.
Trump kritisierte Maduro stark
Machados Sieg steht vor dem Hintergrund des andauernden Konflikts in Venezuela, wo das Land seit Jahren in einer politischen und humanitären Krise steckt – eine Situation, die sich unter der Präsidentschaft von Nicolás Maduro weiter verschlimmert hat. Trump gilt als lautstarker Kritiker Maduros und hat die diplomatischen Beziehungen zu Venezuela kürzlich abgebrochen. Die Trump-Regierung forderte im Sommer die Festnahme Maduros wegen Drogenhandels und bot eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Informationen, die zu seiner Ergreifung führen. Darüber hinaus hat die Regierung weiterhin Angriffe auf venezolanische Boote in internationalen Gewässern durchgeführt, die sie als von „Narkoterroristen“ kontrolliert bezeichnet – Personen, die angeblich Drogen in die USA schmuggeln.
Machado als Symbolfigur des Widerstands gegen Maduro
Machado gilt als einende Kraft der venezolanischen Opposition und entschiedene Widersacherin des seit 2013 regierenden autoritären Präsidenten Nicolás Maduro. Sie hatte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur bemüht, wurde jedoch wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten von der Wahl im darauffolgenden Jahr ausgeschlossen.
Trump hatte den Nobelpreis für sich gefordert
Der Friedensnobelpreis gilt als die wichtigste politische Auszeichnung. Trump hatte in den vergangenen Wochen wiederholt betont, er selbst habe den Preis verdient und innerhalb von nur sieben Monaten sieben Kriege beendet. In dieser Woche kam es auf seine Initiative hin zu einer ersten Einigung im Nahost-Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Auf Truth Social teilte er Machados Anerkennung, kommentierte ihre Bemerkungen jedoch nicht.
