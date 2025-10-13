Harte Worte: Maduro beleidigt Nobelpreisträgerin

María Machado gilt als Kämpferin für die Demokratie in Venezuela. Dafür hat sie vergangene Woche den Friedensnobelpreis erhalten. Präsident Maduro hat sich erstmals dazu gemeldet – und gleich mit harten Worten gegen die Oppositionsführerin geschossen.
Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro hat die Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado indirekt als Hexe bezeichnet. „90 Prozent der gesamten Bevölkerung lehnen die dämonische Hexe „La Sayona“ ab“, sagte Maduro am Sonntag (Ortszeit). Er vermeidet es in der Regel, Machado beim Namen zu nennen und bezeichnet sie unter anderem als „La Sayona“ – eine Anspielung auf eine Geistergestalt aus einer venezolanischen Legende.
Machado stellt sich gegen Präsidenten
„Wir wollen Frieden – und wir werden Frieden haben. Aber einen Frieden mit Freiheit, mit Souveränität, mit Unabhängigkeit, mit Würde und mit Gleichheit“, sagte Maduro in der Hauptstadt Caracas. Machado gilt als entschiedene Widersacherin des Präsidenten, der seinen politischen Ziehvater Hugo Chávez nach dessen Tod 2013 an der Staatsspitze abgelöst hatte. Sie bemühte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur, wurde jedoch wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten von der Wahl im darauffolgenden Jahr ausgeschlossen. Kritiker werfen Maduro systematische Wahlmanipulation vor.
Venezolanerin erhielt vergangene Woche Friedensnobelpreis
Das Nobelpreiskomitee hatte Machado (58) in der vergangenen Woche für „ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie“ mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Als Spitze der Opposition hat kaum jemand das heutige Regime von Präsident Nicolás Maduro so massiv herausgefordert wie Machado.
