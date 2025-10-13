Harte Worte: Maduro beleidigt Nobelpreisträgerin

Machado stellt sich gegen Präsidenten

„Wir wollen Frieden – und wir werden Frieden haben. Aber einen Frieden mit Freiheit, mit Souveränität, mit Unabhängigkeit, mit Würde und mit Gleichheit“, sagte Maduro in der Hauptstadt Caracas. Machado gilt als entschiedene Widersacherin des Präsidenten, der seinen politischen Ziehvater Hugo Chávez nach dessen Tod 2013 an der Staatsspitze abgelöst hatte. Sie bemühte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur, wurde jedoch wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten von der Wahl im darauffolgenden Jahr ausgeschlossen. Kritiker werfen Maduro systematische Wahlmanipulation vor.