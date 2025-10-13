Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Dämonische Hexe“

Harte Worte: Maduro beleidigt Nobelpreisträgerin

Außenpolitik
13.10.2025 09:50
Maduro reagiert mit harten Worten auf die Ehrung Machados mit dem Friedensnobelpreis.
Maduro reagiert mit harten Worten auf die Ehrung Machados mit dem Friedensnobelpreis.(Bild: Krone KREATIV/AFP/FEDERICO PARRA)

María Machado gilt als Kämpferin für die Demokratie in Venezuela. Dafür hat sie vergangene Woche den Friedensnobelpreis erhalten. Präsident Maduro hat sich erstmals dazu gemeldet – und gleich mit harten Worten gegen die Oppositionsführerin geschossen.

0 Kommentare

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro hat die Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado indirekt als Hexe bezeichnet. „90 Prozent der gesamten Bevölkerung lehnen die dämonische Hexe „La Sayona“ ab“, sagte Maduro am Sonntag (Ortszeit). Er vermeidet es in der Regel, Machado beim Namen zu nennen und bezeichnet sie unter anderem als „La Sayona“ – eine Anspielung auf eine Geistergestalt aus einer venezolanischen Legende.

Machado stellt sich gegen Präsidenten
„Wir wollen Frieden – und wir werden Frieden haben. Aber einen Frieden mit Freiheit, mit Souveränität, mit Unabhängigkeit, mit Würde und mit Gleichheit“, sagte Maduro in der Hauptstadt Caracas. Machado gilt als entschiedene Widersacherin des Präsidenten, der seinen politischen Ziehvater Hugo Chávez nach dessen Tod 2013 an der Staatsspitze abgelöst hatte. Sie bemühte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur, wurde jedoch wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten von der Wahl im darauffolgenden Jahr ausgeschlossen. Kritiker werfen Maduro systematische Wahlmanipulation vor.

Lesen Sie auch:
Die Venezolanerin María Corina Machado feierte ihren Sieg des Friedensnobelpreises – und widmete ...
„Große Unterstützung“
Venezolanerin widmet Trump den Friedensnobelpreis
10.10.2025
Friedensnobelpreis
Sickerte der Name der Gewinnerin frühzeitig durch?
10.10.2025
Schlechte Verlierer
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
10.10.2025

Venezolanerin erhielt vergangene Woche Friedensnobelpreis
Das Nobelpreiskomitee hatte Machado (58) in der vergangenen Woche für „ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie“ mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Als Spitze der Opposition hat kaum jemand das heutige Regime von Präsident Nicolás Maduro so massiv herausgefordert wie Machado.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
176.441 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
144.976 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
119.823 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
1804 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1349 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1312 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Mehr Außenpolitik
Geisel-Befreiung
Yitzhak Herzog will US-Präsident Trump auszeichnen
„Dämonische Hexe“
Harte Worte: Maduro beleidigt Nobelpreisträgerin
Jubel in Israel
Alle lebenden Geiseln nach 738 Tagen wieder frei
Grüne machen Druck
Mercosur entzweit die ÖVP auch in der Steiermark
Unter dieser Bedingung
Selenskyj würde Trump für Nobelpreis nominieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf