Tabakgesetz: „Aber die Steuern wollen sie schon!“



User silver merkt allerdings an, dass eine Strafverschärfung nicht unbedingt zu einer Verhaltensänderung bei der Bevölkerung führen muss. Gesetze müssen nicht nur beschlossen, sondern auch kontrolliert werden. Hand aufs Herz: Haben Sie schon einmal gesehen, dass jemand für das Wegwerfen eines Zigarettenstummels von der Polizei angehalten und bestraft wurde?



