Tabakgesetz: „Aber die Steuern wollen sie schon!“

Wirtschaft
10.12.2025 13:22
Das Tabakmonopol wird in Zukunft auf neue Nikotinprodukte ausgeweitet.
Das Tabakmonopol wird in Zukunft auf neue Nikotinprodukte ausgeweitet.(Bild: Christof Birbaumer)

Die Regierung kündigt große Verschärfungen beim Tabakgesetz an: Nikotinpouches, Hanfprodukte und E-Liquids sollen zukünftig ausschließlich in Trafiken verkauft werden dürfen; wer Tabakprodukte auf Spielplätzen wegwirft, muss mit höheren Strafen rechnen. Einweg-E-Zigaretten sollen sogar komplett verboten werden. Wie die „Krone“-Community über die geplanten Änderungen denkt, lesen Sie in unserem Forenecho!

Viele Leser bewerten die geplanten Verschärfungen grundlegend positiv. Vor allem die Straferhöhungen für das Wegwerfen von Zigarettenstummeln und anderen Tabakprodukten trifft im Forum auf breite Zustimmung. Für einige gehen sogar die jetzigen Verschärfungen noch nicht weit genug. Wer seinen Müll nicht fachgemäß entsorgt, solle sich „nie wieder eine Tschick leisten können“, so User knofezechn.

Benutzer Avatar
Gottseibeiuns
Ich bin selbst Raucher, aber wenn ich sehe, wie Zigarettenstummel auf den Boden geworfen werden, werde ich zornig. In Wien werfen manche Stummel einfach auf den Boden, obwohl nur ein paar Meter entfernt ein Mistkübel ist. Da kann ich nur noch den Kopf schütteln.
Upvotes:32
Downvotes:0
Benutzer Avatar
knofezechn
Für die meisten Raucher ist ein Tschickstummel kein Müll und wird weggeworfen. Überall. Sogar in den Bergen bei Sitzgelegenheiten ist der Boden voll damit. Und da gehört jetzt einmal erwähnt dass Zigarettenstummel ein extrem giftiger Müll ist. Da ist jede Getränkedose oder jedes Papierl harmlos dagegen. Und noch dazu gehört erwähnt dass Zigarettenstummel die häufigste Form von Müll ist. Und darum gehören die Strafen so extrem gemacht dass sich ein Raucher nach so einer Strafe nie weider eine Tschick leisten kann.
Upvotes:19
Downvotes:4


User silver merkt allerdings an, dass eine Strafverschärfung nicht unbedingt zu einer Verhaltensänderung bei der Bevölkerung führen muss. Gesetze müssen nicht nur beschlossen, sondern auch kontrolliert werden. Hand aufs Herz: Haben Sie schon einmal gesehen, dass jemand für das Wegwerfen eines Zigarettenstummels von der Polizei angehalten und bestraft wurde?

Benutzer Avatar
silver
Ich habe noch nie gesehen, dass Leute bestraft wurden, wenn sie Müll oder Zigarettenstummel auf die Straße geworfen haben. Auch die Rauchverbotsschilder z.B. in den Wartehäuschen von Bus und Straßenbahn werden immer ignoriert. Selbst in der Straßenbahn gibt es Leute, die an ihren E-Zigaretten ziehen. Wozu braucht es da eine Strafverschärfung, wenn nicht einmal das jetzt gültige Gesetz umgesetzt wird?
Upvotes:18
Downvotes:2
Auch Tabakalternativen wie Nikotinpouches sollen zukünftig ausschließlich in Trafiken verkauft ...
Auch Tabakalternativen wie Nikotinpouches sollen zukünftig ausschließlich in Trafiken verkauft werden dürfen.(Bild: Birbaumer Christof)


Steuereinnahmen gegen Gesundheit
Auch ein weiteres Dauerbrenner-Thema wird in den Kommentaren rege diskutiert: Während der Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich möglichst unattraktiv machen möchte, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, winken durch die Einnahmen aus der Tabaksteuer jährlich hohe Beträge für den Staatshaushalt. Gerade in Zeiten von hohen Staatsschulden eine willkommene Einnahmequelle.

Benutzer Avatar
willNurDiskutieren
Sind wir froh, dass wir die Raucher haben - durch deren Steuern wird nichts Anderes erhöht....
Upvotes:6
Downvotes:1
Benutzer Avatar
WalterSobchak
Sehr gut, ist jedenfalls zu befürworten.

Hervorragende Massnahmen.

Raucher kosten den Staat mehr als über die Tabaksteuer eingenommen wird.

Rauchen sollte nur mehr in Privatwohnungen gestattet sein, dessen Eigentümer der Raucher auch wirklich ist.

Wie kommen Vermieter wie ich dazu rauchversiffte Wohnungen zurückzunehmen.
Upvotes:4
Downvotes:22


Rauchverbot für ganz Österreich?
Einige User lassen hingegen mit einer weit radikaleren Lösung aufhorchen. Die neuseeländische Regierung hatte im Jahr 2022 ein Rauchverbot für alle Personen, die nach 2009 geboren wurden, verabschiedet. So sollten alle nicht volljährigen Neuseeländer zukünftig vollständig ohne Tabakkonsum aufwachsen. Das Verbot wurde im Jahr 2024 wieder aufgehoben, im „Krone“-Forum findet die Idee dennoch einige Befürworter.

Benutzer Avatar
Harry1705
Rauchen sollen wir nicht weil es soo schädlich ist aber die Steuern wollen sie schon, meiner Meinung nach sollen sie alles vom Markt nehmen und wie Suchtgift behandeln.
Bin gespannt wo sie sich die Steuern reinhören.
Bin Selber Raucher, mich kotzt das ewige hin und her an
Upvotes:15
Downvotes:6
Benutzer Avatar
Richi1974
Rauchgen gehört komplett abgeschafft überall am besten !
Upvotes:6
Downvotes:15


Wie bewerten Sie die angekündigten Änderungen? Gehen Ihnen die Strafen zu weit, oder begrüßen Sie die Verschärfungen? Setzt der Staat genug Schritte, um den Tabakkonsum in Österreich zu reduzieren, oder würden Sie sich weitere Maßnahmen in diese Richtung wünschen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
