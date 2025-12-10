Tabakgesetz: „Aber die Steuern wollen sie schon!“

Die Regierung kündigt große Verschärfungen beim Tabakgesetz an: Nikotinpouches, Hanfprodukte und E-Liquids sollen zukünftig ausschließlich in Trafiken verkauft werden dürfen; wer Tabakprodukte auf Spielplätzen wegwirft, muss mit höheren Strafen rechnen. Einweg-E-Zigaretten sollen sogar komplett verboten werden. Wie die „Krone“-Community über die geplanten Änderungen denkt, lesen Sie in unserem Forenecho!
Viele Leser bewerten die geplanten Verschärfungen grundlegend positiv. Vor allem die Straferhöhungen für das Wegwerfen von Zigarettenstummeln und anderen Tabakprodukten trifft im Forum auf breite Zustimmung. Für einige gehen sogar die jetzigen Verschärfungen noch nicht weit genug. Wer seinen Müll nicht fachgemäß entsorgt, solle sich „nie wieder eine Tschick leisten können“, so User knofezechn.
User silver merkt allerdings an, dass eine Strafverschärfung nicht unbedingt zu einer Verhaltensänderung bei der Bevölkerung führen muss. Gesetze müssen nicht nur beschlossen, sondern auch kontrolliert werden. Hand aufs Herz: Haben Sie schon einmal gesehen, dass jemand für das Wegwerfen eines Zigarettenstummels von der Polizei angehalten und bestraft wurde?
Steuereinnahmen gegen Gesundheit
Auch ein weiteres Dauerbrenner-Thema wird in den Kommentaren rege diskutiert: Während der Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich möglichst unattraktiv machen möchte, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, winken durch die Einnahmen aus der Tabaksteuer jährlich hohe Beträge für den Staatshaushalt. Gerade in Zeiten von hohen Staatsschulden eine willkommene Einnahmequelle.
Rauchverbot für ganz Österreich?
Einige User lassen hingegen mit einer weit radikaleren Lösung aufhorchen. Die neuseeländische Regierung hatte im Jahr 2022 ein Rauchverbot für alle Personen, die nach 2009 geboren wurden, verabschiedet. So sollten alle nicht volljährigen Neuseeländer zukünftig vollständig ohne Tabakkonsum aufwachsen. Das Verbot wurde im Jahr 2024 wieder aufgehoben, im „Krone“-Forum findet die Idee dennoch einige Befürworter.
Wie bewerten Sie die angekündigten Änderungen? Gehen Ihnen die Strafen zu weit, oder begrüßen Sie die Verschärfungen? Setzt der Staat genug Schritte, um den Tabakkonsum in Österreich zu reduzieren, oder würden Sie sich weitere Maßnahmen in diese Richtung wünschen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
