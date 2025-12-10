Nächstes Jahr dürfte Obdachlosigkeit stark steigen

Kabarettist Dirk Stermann mit bewegenden Worten

Kabarettist Dirk Stermann appellierte bei der Präsentation der Caritas an mehr Zusammenhalt: „Dieses Winterpaket ist das Mindeste, das Leute wie ich und viele andere leisten können.“ Wien sei auf einem sozialen Fundament gebaut, „und wir müssen uns, finde ich, immer wieder bewusst machen, dass das das ist, was unsere Stadt ausmacht.“ Lis Pichler, Leiterin der Gruft, plädierte einmal mehr dafür, sich beim Kältetelefon zu melden, „wenn Sie Obdachlose auf der Straße sehen“.