Politikverständnis des umtriebigen Herrn Wöginger

Für elf Tage war der Prozess gegen Wöginger, der zuvor keinerlei Schuldeinsicht gezeigt hatte, angesetzt. Das hat sich der umtriebige „Gust“ im letzten Augenblick doch noch erspart. Er willigte in eine Diversion ein – so vermeidet er ein langwieriges, aufsehenerregendes Verfahren mit eventueller Verurteilung. Wöginger übernahm die Verantwortung, zahlt 44.000 Euro Geldbuße und gab zu Protokoll, er hätte anders gehandelt, „wenn ich damals gewusst hätte, was das nach sich zieht“. Ja, mit einem Verfahren – damit hat er wohl nicht gerechnet.