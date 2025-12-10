Gewaltiger Pickerl-Betrug am Rücken des ÖAMTC

Dann müssen noch die Dolmetscher für Arabisch, Bulgarisch und Albanisch richtig gesetzt werden, ehe der Richter mit den Generalien der elf Angeklagten starten kann. Sie sind zwischen 25 und 53 Jahre alt. Vier haben Vorstrafen, der Großteil ist aber in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis bzw. in einer Ausbildung. Ein Angeklagter wird aus der U-Haft vorgeführt. „Da geht es aber um ein anderes Verfahren“, klärt der Vorsitzende auf.