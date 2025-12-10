Feuerwehr rettete Vierbeiner aus eiskaltem Bach

Happy End nach Rettung

Wie der Hund in den Bach bzw. auf den Stein kam, ist völlig unklar. Fest steht jedoch, dass er aus seinem Zuhause kurzerhand ausgebüxt war. „Er war markiert und hatte ein Halsband mit einer Adresse. So konnten wir ihn wieder schnell zu seinem Besitzer bringen“, berichtet Lentner vom Happy End.