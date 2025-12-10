Weniger als jeder Dritte vertraut Bundesregierung

Ein Aspekt, der bei der Zufriedenheit beziehungsweise Unzufriedenheit mit dem politischen System eine Rolle spielt, ist die finanzielle Situation. Wer ein höheres Einkommen hat, denkt eher, dass das politische System in Österreich funktioniert. Im untersten Einkommensdrittel vertritt nur etwa jede fünfte befragte Person (19 Prozent) diese Ansicht, im obersten ist es bereits jede zweite (50 Prozent). Das hängt laut Zandonella damit zusammen, dass die Teuerung Menschen mit niedrigem Einkommen stärker betrifft, und dass sich diese auch weniger gut im Parlament vertreten fühlen.



So hat sich die Zufriedenheit mit dem politischen System in Österreich entwickelt: