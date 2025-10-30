Staatsanwalt soll Wöginger-Diversion anfechten

Worum geht es im Verfahren?

Das Verfahren gegen Wöginger und zwei Finanzbeamte hatte Anfang Oktober am Landesgericht Linz stattgefunden, es ging um den Verdacht auf Missbrauch der Amtsgewalt. Doch gleich am ersten Prozesstag gab es eine Diversion. Dabei sollten der Erstangeklagte 17.000 Euro, der Zweitangeklagte 22.000 Euro und Wöginger 44.000 Euro zahlen. Glücklich waren weder WKStA noch Schöffensenat, stimmten aber zu.