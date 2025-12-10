Nur 6 von 10 Beschäftigten sind mit Lohn zufrieden

Je stärker belastet, desto eher wechselbereit

Psychische Beschwerden wie das Gefühl, nicht abschalten zu können, drücken den Teilindex Arbeit massiv. Ähnlich verhält es sich mit körperlichen Beschwerden – je mehr davon angegeben werden, desto weiter fällt der Indexwert bis auf 56 Punkte bei Personen mit sieben oder mehr Leiden. Mit steigender Belastung wächst auch die Bereitschaft, den Arbeitgeber oder sogar den Beruf zu wechseln: Durch Zeitdruck Belastete denken zu 30 Prozent über einen Wechsel nach, gegenüber 21 Prozent ohne diese Belastung. Bei Beschäftigten mit starker Arbeitsunlust sind es 48 Prozent, bei jenen ohne nur 6 Prozent.