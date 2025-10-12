NEOS-Politikerin kritisiert das Wöginger-Urteil

Krisper zog sich zurück

Bereits am Freitag sorgte Wotschkes Kollegin, Aufdeckerin Stephanie Krisper, für Wirbel. Sie habe sich inhaltlich von ihrer Partei entfremdet und legt daher ihr Mandat im Nationalrat zurück. Ausschlaggebend sei auch gewesen, dass sich ihr Wirkungsbereich durch die Regierungsbeteiligung der NEOS „derart reduziert“ habe, dass sie „keinen Sinn in der parlamentarischen Tätigkeit mehr sehe“, so Krisper in einer ersten Erklärung.