Geschäftsführer Moser von SOS-Kinderdorf gefeuert

Risikoanalysen zum Kinderschutz angekündigt

Weiters beschloss der Aufsichtsrat, künftig Risikoanalysen zum Kinderschutz an allen Standorten durchführen zu wollen. Dies sei „ein zentraler Schritt, um mögliche Schwachstellen im Kinderschutz zu identifizieren und zu beheben“, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Friedrich Santner. „Es wurde verbindlich vereinbart, dass die Ergebnisse bis Ende 2026 vorliegen und in Verbesserungen der Praxis einfließen.“