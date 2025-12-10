Mensur Suljovic startet am Montag in die Darts-WM

Eine Million Preisgeld „nebensächlich“

Nur er selbst, der das letzte WM-Finale deutlich mit 3:7 verlor, und Gerwyn Price hätten keine Furcht vor dem jungen Engländer. Für den Sport ist Littlers beispielloser Aufstieg Fluch und Segen. Die generelle Aufmerksamkeit für Darts ist jedenfalls hoch wie nie zuvor. Das zeigt auch der anstehende Umzug in die Great Hall, bei der man fast doppelt so viele Fans wie bisher empfangen kann. Dazu wird mehr Preisgeld denn je ausgeschüttet, der Sieger bekommt mit einer Million Pfund (1,14 Mio. Euro) doppelt so viel wie bisher. „Mir geht es einzig und allein um Titel. Das mit der Million ist nebensächlich“, betonte Littler.