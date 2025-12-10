Kassen übernehmen klinisch-psychologische Therapie

„Immer mehr Menschen haben den Mut, sich Unterstützung zu holen – und es ist unsere Aufgabe, ihnen diese Hilfe verlässlich und ohne Hürden zugänglich zu machen“, sagte Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ). „Jede und jeder Betroffene soll spüren können, dass die eigene seelische Gesundheit ernst genommen wird und Unterstützung nicht nur versprochen, sondern tatsächlich verfügbar ist.“ „Wir investieren gezielt in die psychische Gesundheit und stärken die Versorgung dort, wo der Bedarf seit Jahren steigt“, sagte ÖGK-Obmann Andreas Huss. Leider sei die Finanzierung durch den Bund vorerst nur bis 2028 gesichert, man setze aber alles daran, eine dauerhafte Finanzierung sicherzustellen.