Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Vertrag gezwungen

Spanier (49) hielt Stieftochter als Sexsklavin

Ausland
10.12.2025 12:51
Symbolbild
Symbolbild(Bild: AFP/JAIME REINA)

Die Polizei auf Mallorca hat ein furchtbares Verbrechen an einer jungen Frau aufgedeckt: Ein 49-Jähriger soll seine Stieftochter jahrelang sexuell missbraucht und sie wie eine Sklavin ausgebeutet haben. Erst, als der Beschuldigte ihre Schwestern nach Spanien holen wollte, vertraute sich das mutmaßliche Opfer seiner Mutter an.

0 Kommentare

Vor zehn Jahren war der Mann laut den Ermittlern nach Nigeria gereist, wo er die Mutter des späteren Opfers kennenlernte. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt erst sieben Jahre alt. Bei seinen anschließenden jährlichen Reisen nach Afrika soll der Missbrauch bereits begonnen haben.

Kind musste sich in Vertrag zu Sex verpflichten
Dann machte er der Mutter einen Heiratsantrag, wobei die Ehe nur „formaler Natur“ gewesen sei. In Wahrheit sei es von Anfang an das Ziel des Mannes gewesen, an das Mädchen heranzukommen und dieses nach Mallorca bringen zu können, so die Anklage. Für ihren Umzug musste die Minderjährige 2019 einen Vertrag unterschreiben: Mit diesem sollte sie sich verpflichten, im Gegenzug zu ihrer Einreise täglich Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben. Zudem musste sie Hausarbeiten für ihn erledigen. 

Damit der Missbrauch gegenüber der Mutter unerkannt blieb, brachte er das Mädchen in einem abgelegenen Haus unter, wo sie auf fast täglicher Basis vergewaltigt wurde. Damit sie sich nicht wehrte, drohte er damit, sie nach Nigeria zurückzuschicken, falls sie Widerstand leiste. Mit Überwachungskameras wurde die Minderjährige zudem permanent kontrolliert. 

Lesen Sie auch:
Virginia Giuffre enthüllte in ihren posthum veröffentlichten Memoiren, was sie in der ...
Missbrauchshölle
Giuffre dachte, sie „würde als Sexsklavin sterben“
20.10.2025
Wirbelsäule gebrochen
Dubai: OnlyFans-Model als Sex-Sklavin missbraucht
23.03.2025

Das Martyrium endete erst, als das mutmaßliche Opfer 17 Jahre alt war. Da kam der Spanier auf die Idee, auch ihre Schwestern nach Spanien zu bringen. Offenbar wollte die junge Frau ihre Geschwister vor dem schützen, was ihr angetan wurde – sie vertraute sich schließlich ihrer Mutter an. Über eine Hilfsorganisation wurde schließlich die Polizei alarmiert. 

Der Spanier wurde im Mai vergangenes Jahr festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Im nächsten Jahr soll ihm der Prozess gemacht werden. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf