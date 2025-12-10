Spanier (49) hielt Stieftochter als Sexsklavin

Kind musste sich in Vertrag zu Sex verpflichten

Dann machte er der Mutter einen Heiratsantrag, wobei die Ehe nur „formaler Natur“ gewesen sei. In Wahrheit sei es von Anfang an das Ziel des Mannes gewesen, an das Mädchen heranzukommen und dieses nach Mallorca bringen zu können, so die Anklage. Für ihren Umzug musste die Minderjährige 2019 einen Vertrag unterschreiben: Mit diesem sollte sie sich verpflichten, im Gegenzug zu ihrer Einreise täglich Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben. Zudem musste sie Hausarbeiten für ihn erledigen.