Warum die Schweiz fast neidisch auf den ÖSV schaut

„Wir haben eine Fußballmannschaft und Ersatzspieler“, scherzte Nina Ortlieb, die wie Ricarda Haaser, Lisa Grill und Emily Schöpf aus einer schweren Verletzung zurückkommt. Die Vorarlbergerin hatte im Zielhang eine Schrecksekunde zu verdauen. Das Netz war nicht mehr allzu weit weg, ihre Teamkolleginnen wollten gar nicht hinschauen. „Die Fahrt war sicher noch nicht bei 100 Prozent“, versuchte die 29-Jährige nicht zu viele Gedanken daran zu verschwenden. „Aber ich habe gesehen, dass der Grundspeed da ist. Mir fehlt einfach noch das Abfahrtstraining. Das ist noch einmal eine andere Hausnummer als das, was man am Gletscher bekommt.“