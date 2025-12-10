Vorteilswelt
Mega-Aufgebot

Warum die Schweiz fast neidisch auf den ÖSV schaut

Wintersport
10.12.2025 13:19
Mirjam Puchner war Österreichs Schnellste beim ersten Abtasten in St. Moritz.
Mirjam Puchner war Österreichs Schnellste beim ersten Abtasten in St. Moritz.(Bild: GEPA)

Ein Aufgebot wie eine Fußballmannschaft hatte Ski Austria beim ersten Abfahrtstraining der Damen in St. Moritz. Darüber scherzte auch die eine oder andere Fahrerin. Nina Ortlieb hakte eine Schrecksekunde kurz vor dem Ziel schnell ab. 

Die „Krone“ berichtet aus St. Moritz

Sind das österreichische Meisterschaften oder handelt es sich doch um das erste Abfahrtstraining der Speed-Saison bei den Damen? Das war beim Blick auf die Startliste nicht ersichtlich. 16 Mal „AUT“ – das international geltende Länderkürzel für die Alpenrepublik – stand am Zettel.

„Wir haben eine Fußballmannschaft und Ersatzspieler“, scherzte Nina Ortlieb, die wie Ricarda Haaser, Lisa Grill und Emily Schöpf aus einer schweren Verletzung zurückkommt. Die Vorarlbergerin hatte im Zielhang eine Schrecksekunde zu verdauen. Das Netz war nicht mehr allzu weit weg, ihre Teamkolleginnen wollten gar nicht hinschauen. „Die Fahrt war sicher noch nicht bei 100 Prozent“, versuchte die 29-Jährige nicht zu viele Gedanken daran zu verschwenden. „Aber ich habe gesehen, dass der Grundspeed da ist. Mir fehlt einfach noch das Abfahrtstraining. Das ist noch einmal eine andere Hausnummer als das, was man am Gletscher bekommt.“

Nina Ortlieb.
Nina Ortlieb.(Bild: GEPA)

„Ein richtiges Herantasten“
Ortlieb landete am Ende 1,33 Sekunden hinter der Trainingsschnellsten: Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin hängte die Konkurrenz am ersten von zwei Übungstagen schon einmal um sechs Zehntel ab. Schnellste aus österreichischer Sicht war Mirjam Puchner als Siebente (+0,97 Sekunden). „Richtig cool, es sind viele Wellen drinnen. So sauber war es aber noch nicht. Ein richtiges Herantasten“, sagte die Salzburgerin im Zielraum zur „Krone“. Die WM-Zweite von 2025 führte damit die Ski-Invasion an.

Was aber liegt hinter dem Mega-Aufgebot? Österreich hat neun fixe Startplätze, dazu kommen drei Fahrerinnen, die sich über den Europacup qualifizieren konnten. Mit zwölf Plätzen kann man vier weitere Damen für die Trainings nominieren. Eine Möglichkeit, die sich Cheftrainer Roland Assinger nicht entgehen lassen wollte. Ein Quartett, zu dem auch Lisa Grill zählt, wird sich nach einem kleinen Abstecher nach Hause aber erst kommende Woche ins Renngeschehen schmeißen. Da wartet in St. Moritz der Europacup. 

Lindsey Vonn setzte die erste Duftmarke in St. Moritz.
Bestzeit in St. Moritz
Traumstart! Vonn zieht bereits die Blicke auf sich
10.12.2025

ÖSV wird neidisch beäugt
Bei 16 Starterinnen im Training wird man von der einen oder anderen Nation auch ein bisschen neidisch beäugt. Auch von der Schweiz, die just vor dem Heimrennen nach dem Ass im Ärmel sucht. Lara Gut-Behrami fällt die gesamte Saison aus. Abfahrtsolympiasiegerin Corinne Suter muss nach einem Sturz vor wenigen Tagen rund ein Monat passen. Damit fallen den Eidgenossinnen schon 70 Prozent der Speed-Punkte aus der Vorsaison weg ... 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
