Schlimme Krise – kommt gegen BW Linz die Erlösung?

Rapid taumelt nach der Pleite am letzten Wochenende unaufhaltsam weiter in die Krise! Auch gegen Aufsteiger Ried ging man als Verlierer vom Platz und ist nun bereits seit sechs Spielen ohne vollen Erfolg. Der Frust bei den Fans der Grün-Weißen entlud sich während und nach dem Spiel – ist kaum mehr zu übertreffen. Grund genug für uns, hinter die Kulissen beim taumelnden Rekordmeister zu blicken. „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager nahm dazu bei uns im Studio kein Blatt vor den Mund.
