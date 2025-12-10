Vorteilswelt
Bei Familienbesuch

Zu laut: Mann in Wien droht Duo zu erschießen

Wien
10.12.2025 10:43
Mit dem Erschießen soll ein 44-jähriger Österreicher zwei Männer bedroht haben (Symbolbild).
Mit dem Erschießen soll ein 44-jähriger Österreicher zwei Männer bedroht haben (Symbolbild).

Ein völlig aus dem Ruder gelaufener Nachbarschaftsstreit sorgte in einem Mehrparteienhaus in der Wiener Donaustadt für einen Polizeieinsatz: Ein 44-jähriger Österreicher soll zwei junge Männer (21 und 24), die gerade Verwandte besuchten, mit dem Erschießen bedroht haben – offenbar, weil sie ihm zu laut waren.

Beamte der Polizeiinspektion Lange Allee nahmen den mutmaßlichen Droher am Rennbahnweg fest. Doch anstatt sich zu beruhigen, soll der Mann im Zuge der Amtshandlung auch noch aggressiv gegenüber den Polizisten aufgetreten sein.

Luftdruckgewehr trotz Waffenverbot
In der anschließenden Einvernahme stritt der 44-Jährige alles ab: Er habe niemanden bedroht, sondern sei selbst geschlagen worden, behauptete er. In seiner Wohnung wurde zuvor ein Luftdruckgewehr sichergestellt. Brisant: Gegen den Tatverdächtigen besteht ein aufrechtes Waffenverbot.

