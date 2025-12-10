Zu laut: Mann in Wien droht Duo zu erschießen

Ein völlig aus dem Ruder gelaufener Nachbarschaftsstreit sorgte in einem Mehrparteienhaus in der Wiener Donaustadt für einen Polizeieinsatz: Ein 44-jähriger Österreicher soll zwei junge Männer (21 und 24), die gerade Verwandte besuchten, mit dem Erschießen bedroht haben – offenbar, weil sie ihm zu laut waren.