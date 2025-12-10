Große Suchaktion nach 86-Jährigem am Plabutsch

Am Dienstagabend verirrte sich ein 86-Jähriger am Grazer Plabutsch. Eine große Suchaktion samt Polizeihunden wurde eingeleitet. Erst in den Morgenstunden fand man den Mann unterkühlt und leicht verletzt wieder.
Am Dienstagabend alarmierte der Sohn eines 86-Jährigen die Polizei: Sein Vater war im Bereich des Fürstenstandes am Grazer Plabutsch verschwunden. Sofort wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Auch eine Diensthundestaffel wurde hinzugezogen.
Über Wurzel gestolpert
Gegen 23.30 Uhr konnte der 86-Jährige von seinem Sohn zwar telefonisch erreicht werden, doch gab dieser an, über eine Wurzel gestolpert zu sein und nun nicht mehr zu wissen, wo er sei. Auch die weitere Suche durch zahlreiche Polizeistreifen ergab bis in die frühen Morgenstunden keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes.
Unterkühlt aufgefunden
Gegen 7 Uhr dann der Erfolg: Dem Suchtrupp gelang es, den Standort des 86-Jährigen zu ermitteln. Der Mann wurde unterkühlt und leicht verletzt aufgefunden und von der Rettung in das LKH Graz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.