Gestolpert und verirrt

Große Suchaktion nach 86-Jährigem am Plabutsch

Steiermark
10.12.2025 10:35
Auch Diensthundestreifen kamen zum Einsatz (Symbolbild).
Auch Diensthundestreifen kamen zum Einsatz (Symbolbild).(Bild: LPD Wien)

Am Dienstagabend verirrte sich ein 86-Jähriger am Grazer Plabutsch. Eine große Suchaktion samt Polizeihunden wurde eingeleitet. Erst in den Morgenstunden fand man den Mann unterkühlt und leicht verletzt wieder.

Am Dienstagabend alarmierte der Sohn eines 86-Jährigen die Polizei: Sein Vater war im Bereich des Fürstenstandes am Grazer Plabutsch verschwunden. Sofort wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Auch eine Diensthundestaffel wurde hinzugezogen.

Über Wurzel gestolpert
Gegen 23.30 Uhr konnte der 86-Jährige von seinem Sohn zwar telefonisch erreicht werden, doch gab dieser an, über eine Wurzel gestolpert zu sein und nun nicht mehr zu wissen, wo er sei. Auch die weitere Suche durch zahlreiche Polizeistreifen ergab bis in die frühen Morgenstunden keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes.

Unterkühlt aufgefunden
Gegen 7 Uhr dann der Erfolg: Dem Suchtrupp gelang es, den Standort des 86-Jährigen zu ermitteln. Der Mann wurde unterkühlt und leicht verletzt aufgefunden und von der Rettung in das LKH Graz eingeliefert.

