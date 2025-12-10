Comeback beim FC Bayern: „Ein schöner Moment!“

Nach 261 Tagen Verletzungspause hat Alphonso Davies beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon sein Comeback beim FC Bayern gefeiert. Bei seiner Einwechslung in der 88. Minute wurde der Verteidiger von den 75.000 Fans bejubelt. Joshua Kimmich lobte anschließend die Einstellung seines Teamkollegen während der langen Reha.