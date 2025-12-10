Glasner wollte ÖFB-Legionär um 30 Millionen locken

Wie „Sky“ berichtet, wollte Crystal Palace den ÖFB-Teamspieler unbedingt verpflichten. Glasners Klub soll im vergangenen Transferfenster mehrere Angebote bei RB Leipzig hinterlegt haben, eines davon über 30 Millionen Euro. Die Londoner buhlten intensiv um den 26-Jährigen, doch Leipzig legte sich quer und lehnte alle Angebote ab.