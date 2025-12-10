Glasner wollte ÖFB-Legionär um 30 Millionen locken

Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner wollte im Sommer ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner für 30 Millionen Euro locken, doch der Premier-League-Klub blitzte bei RB Leipzig ab.
Wie „Sky“ berichtet, wollte Crystal Palace den ÖFB-Teamspieler unbedingt verpflichten. Glasners Klub soll im vergangenen Transferfenster mehrere Angebote bei RB Leipzig hinterlegt haben, eines davon über 30 Millionen Euro. Die Londoner buhlten intensiv um den 26-Jährigen, doch Leipzig legte sich quer und lehnte alle Angebote ab.
Baumgartner schlägt ein
Eine Entscheidung, die sich nun auszahlt: In wettbewerbsübergreifend 16 Partien gelangen dem Nationalspieler Österreichs zehn Tore und fünf Vorlagen. Nach zwei schwierigen Jahren scheint der Waldviertler nun endgültig in Leipzig angekommen zu sein.
Baumgartner war im Sommer 2023 für 25,5 Millionen Euro von Hoffenheim zu den „Roten Bullen“ gewechselt. Sein Vertrag beim aktuellen Tabellenzweiten der Deutschen Bundesliga läuft bis 2028.
