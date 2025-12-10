Vorteilswelt
Frau wird Klubchefin

Historischer Deal! RB Leipzig sorgt für ein Novum

Deutsche Bundesliga
10.12.2025 10:43
Die Fans von RB Leipzig
Die Fans von RB Leipzig

RB Leipzig hat die Schweizerin Tatjana Haenni zur Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Die 59-Jährige tritt den Posten mit 1. Jänner 2026 an und wird damit als erste Frau einen deutschen Profi-Fußballklub führen. 

RB besetze die nach dem Abgang von Oliver Mintzlaff vakante Position des CEO und unterstreiche so den Anspruch, „den Klub durch eine erweiterte Führungsstruktur zukunftsfähig aufzustellen“, heißt es in der Mitteilung vom Mittwoch.

Treibende Kraft im Frauenfußball
Haenni war Schweizer Nationalspielerin und arbeitete auch als Trainerin. Sie gilt seit vielen Jahren als eine der großen treibenden Kräfte im Frauenfußball.

Bei der UEFA und bei der FIFA hatte sie verantwortliche Posten, sie organisierte auch die Frauen-WM 2011 in Deutschland mit. Haenni war einst die erste Frau in der Geschäftsführung des Schweizer Fußball-Verbandes. Seit Jänner 2023 arbeitete Haenni als sportliche Direktorin der amerikanischen Profiliga NWSL in New York.

