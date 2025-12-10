Radfahrer nach Kollision mit Lastwagen gestorben

Jede Hilfe zu spät kam Dienstagnachmittag für einen Radfahrer (75) in Absdorf im Bezirk St. Pölten (Niederösterreich): Der Mann dürfte an einer Kreuzung von einem Lkw-Lenker übersehen worden sein. Es kam zum tödlichen Zusammenstoß.
Ein schlimmer Unfall kostete am Dienstag gegen 15.10 Uhr einem 75-Jährigen das Leben. Der Pensionist war mit dem Fahrrad auf der L5060 Richtung Statzendorf unterwegs, als genau zu diesem Zeitpunkt ein 40-jähriger Lkw-Lenker die Straße mit seinem tonnenschweren Gefährt übersetzen wollte. Der Kraftfahrer dürfte den Radler dabei übersehen haben – es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.
Für den 75-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.
