Radfahrer nach Kollision mit Lastwagen gestorben

Ein schlimmer Unfall kostete am Dienstag gegen 15.10 Uhr einem 75-Jährigen das Leben. Der Pensionist war mit dem Fahrrad auf der L5060 Richtung Statzendorf unterwegs, als genau zu diesem Zeitpunkt ein 40-jähriger Lkw-Lenker die Straße mit seinem tonnenschweren Gefährt übersetzen wollte. Der Kraftfahrer dürfte den Radler dabei übersehen haben – es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.