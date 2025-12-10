Russen-Propaganda in Österreich sehr erfolgreich

Propagandisten aus links- und rechtsextremem Lager

Solche Akteure gebe es in Deutschland sowohl in den Links- als auch in den Rechtsparteien. Spahn nannte in diesem Kontext das rechtsextreme Magazin „Compact“, das vielfach als Sprachrohr der rechtsextremen Partei AfD aufgetreten ist. Die Zeitschrift wird von Fachleuten als verschwörungsideologisches Querfront-Magazin eingestuft. Spahn erinnerte auch an die „Demonstration für Frieden mit Russland“ von 2024, die sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine richtete. Im Internet ist nach den Worten der Politologin der YouTube-Kanal „Golos Germanii“ sehr aktiv, der von einem Russen in Deutschland betrieben wird und mit seiner offen pro-russischen Propaganda die hier lebenden Russen beeinflusst.