Bohrloch-Affäre: Freispruch für beide Mediziner

„Angeklagten sind alles, nur nicht glaubwürdig“

Julia Steiner kritisierte in ihrem Schlussplädoyer einige Zeugen, welche augenscheinlich unglaubwürdig auftraten. Auch die Angeklagten spricht sie direkt an: „Sie sind alles, aber sicher nicht glaubwürdig. Man kommt nicht darüber hinweg, dass ein Kind ein Bohrloch gebohrt hat. Das ging nur deswegen, weil sich zwei Neurochirurgen ihrer Verantwortung nicht bewusst waren.“ Opfer-Anwalt Peter Freiberger ist zudem überzeugt: „Die Frau Doktor ist kein Mensch, der es notwendig hätte, mit etwas anzugeben, das nicht stimmt. Wenn sie sagt, ihre Tochter hat ein Bohrloch gesetzt, dann war das so.“