WM-Wirbel um „Pride-Spiel“: Verband protestiert

Ägypter: Keine „sensiblen oder kontroversen Anliegen“

Die EFA verwies auf Artikel 4 der FIFA-Statuten, in dem sich der Verband der Neutralität in politischen und sozialen Fragen verpflichtet. Der Artikel solle sicherstellen, dass Fußball nicht als Plattform genutzt wird, um „sensible oder kontroverse Anliegen zu fördern“, so die EFA. Zudem seien gemäß den FIFA-Disziplinarregeln keine Aktionen erlaubt, die „Spannungen, Missverständnisse oder Konflikte zwischen Fans unterschiedlicher Herkunft verschärfen“.