„Weiße SIM-Karten“ im Iran: Regierung unter Druck!

Seit Jahren ist bekannt, dass die Restriktionen nicht für alle Bürger gelten. Auslöser der jüngsten Debatte ist ein neues Feature auf der Plattform X von Tech-Milliardär Elon Musk, das den Standort der Nutzer anzeigt. Einige Politiker, Journalisten und Aktivisten wurden dabei im Iran verortet. Da X dort offiziell gesperrt ist, lag die Schlussfolgerung nahe: Diese Nutzer haben freies Internet.