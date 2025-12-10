Rauchverbot
Belugawal spritzt Zigaretten-Übeltäter in China an
Für Schmunzeln hat ein Belugawal in einem Aquarium der chinesischen Stadt Dalian gesorgt: In einem Video ist zu sehen, wie ein Mann neben dem Becken raucht, und daraufhin von einem riesigen Wasserstrahl erfasst und völlig durchnässt wird. Der Belugawal „Thach Luu“ hat die Zigarette des Mannes gelöscht.
Das Personal des Aquariums teilte mit, dass es sich um eine inszenierte Szene handle. Der Mann sei kein Besucher, sondern ein Mitarbeiter und mache darauf aufmerksam, dass im Beckenbereich nicht geraucht werden dürfe.
Der Belugawal „Thach Luu“ lebt bereits seit acht Jahren in dem Aquarium in Dalian und bespritzt Besucherinnen und Besucher, die in der Nähe des Beckens stehen, gerne mit Wasser. Bei einer früheren Übung von Feuerwehrleuten habe er Wasser auf die Stelle gespritzt, sodass das Feuer bereits gelöscht gewesen sei, bevor die Übung hatte beginnen können, teilte das Personal des Aquariums mit.
Hier sehen Sie das Video, das viral ging:
Verhalten nicht antrainiert
Antrainiert habe man dem Tier das Verhalten aber nicht, hieß es. Zoologinnen und Zoologen vermuten, dass der Belugawal instinktiv reagiere. Diese Tiere haben Atemwege, die besonders empfindlich auf Rauch und reizende Gerüchte reagieren.
Der Weißwal oder Belugawal lebt in den meisten arktischen und subarktischen Gewässern, beispielsweise an den Küsten Alaskas, Kanadas und Russlands sowie im Japanischen Meer. Sie gelten als ausgesprochen gesellige und soziale Tiere, ihre Kommunikation erfolgt über akustische Signale. Nachdem er den Mitarbeiter des Aquariums angespritzt hatte, hat „Thach Luu“ ein lautes Geräusch von sich gegeben.
