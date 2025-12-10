Belugawal spritzt Zigaretten-Übeltäter in China an

Der Belugawal „Thach Luu“ lebt bereits seit acht Jahren in dem Aquarium in Dalian und bespritzt Besucherinnen und Besucher, die in der Nähe des Beckens stehen, gerne mit Wasser. Bei einer früheren Übung von Feuerwehrleuten habe er Wasser auf die Stelle gespritzt, sodass das Feuer bereits gelöscht gewesen sei, bevor die Übung hatte beginnen können, teilte das Personal des Aquariums mit.



Hier sehen Sie das Video, das viral ging: