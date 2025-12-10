Frage erzürnt Verstappen: „Du grinst mich dumm an“

„Die Meisterschaft besteht aus 24 Rennen“

Eine Frage, die dem Formel-1-Superstar gar nicht gefiel. „Du vergisst all die anderen Dinge, die in meiner Saison passiert sind. Das Einzige, was du erwähnst, ist Barcelona. Ich wusste, dass das kommen wird. Du grinst mich jetzt dumm an. Ich weiß nicht. Ja, am Ende ist das Teil des Rennsports“, konterte Verstappen. „Man lebt und lernt. Die Meisterschaft besteht aus 24 Rennen. Ich habe in der zweiten Saisonhälfte auch eine Menge frühe Weihnachtsgeschenke bekommen, das kann man auch hinterfragen.“