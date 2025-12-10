Frage erzürnt Verstappen: „Du grinst mich dumm an“

Nach dem verpassten WM-Titel präsentierte sich Max Verstappen als fairer Verlierer, eine Frage brachte den Red-Bull-Piloten in Abu Dhabi dennoch auf die Palme. „Du grinst mich dumm an“, knöpfte sich der Niederländer anschließend den Reporter vor.
Rückblick: Anfang Juni hatte Max Verstappen in Barcelona eine Kollision mit George Russell provoziert und damit für Kopfschütteln gesorgt. Für seine Aktion wurde der 28-Jährige mit einer Zehnsekundenstrafe bestraft, wodurch der er vom fünften auf den zehnten Rang zurückfiel und wichtige Punkte verlor.
Hier die Aufreger-Szene im Video:
Die Wahl harter Reifen durch sein Red-Bull-Team und einige Folgeaktionen samt eigenem Rückfall hätten Frustrationen geschürt, meinte er anschließend.
Reporter spricht Szene noch einmal an
Für Verstappen waren am 421 WM-Punkte zu wenig, er verpasste seine fünfte F1-Krone in Serie. „Max, du hast gegen Lando nur um zwei Punkte verloren“, fragte „Guardian“-Reporter Giles Richards und konfrontierte Verstappen noch einmal mit der Szene in Barcelona. „Was denkst du jetzt über den Vorfall mit George Russell in Spanien? Bereust du das im Nachhinein?“
„Die Meisterschaft besteht aus 24 Rennen“
Eine Frage, die dem Formel-1-Superstar gar nicht gefiel. „Du vergisst all die anderen Dinge, die in meiner Saison passiert sind. Das Einzige, was du erwähnst, ist Barcelona. Ich wusste, dass das kommen wird. Du grinst mich jetzt dumm an. Ich weiß nicht. Ja, am Ende ist das Teil des Rennsports“, konterte Verstappen. „Man lebt und lernt. Die Meisterschaft besteht aus 24 Rennen. Ich habe in der zweiten Saisonhälfte auch eine Menge frühe Weihnachtsgeschenke bekommen, das kann man auch hinterfragen.“
