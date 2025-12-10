Sieben Dealer verhaftet: Großer Drogenfund in Wien

Wohnungen gestürmt

Am 26. November kam es schließlich zu sechs weiteren Festnahmen. Die Verdächtigen – Männer im Alter zwischen 21 und 38 Jahren – wurden in Wohnungen in Floridsdorf und der Brigittenau gefasst. Insgesamt durchsuchte die Polizei vier Wohnungen, wobei der überwiegende Teil der Drogen sichergestellt wurde.