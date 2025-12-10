Sieben Dealer verhaftet: Großer Drogenfund in Wien

Großer Ermittlungserfolg für die Wiener Polizei im Suchtgiftmilieu: Ende November wurden insgesamt sieben mutmaßliche Dealer festgenommen, mehrere Wohnungen durchsucht und große Mengen an Drogen sichergestellt.
Insgesamt stellten die Ermittler rund 20 Kilogramm Marihuana, 10,5 Kilogramm Kokain, drei Kilogramm Haschisch, 1,1 Gramm Speed sowie 70.540 Euro Bargeld sicher. Der Großteil des Suchtmittels wurde bei Wohnungsdurchsuchungen gefunden.
Erste Festnahme in Meidling
Bereits am 25. November schlugen die Beamten in Meidling zu: Ein 30-jähriger Kroate wurde nach einem Suchtgiftdeal in einer Wohnung festgenommen. Drei Käufer wurden angezeigt.
Wohnungen gestürmt
Am 26. November kam es schließlich zu sechs weiteren Festnahmen. Die Verdächtigen – Männer im Alter zwischen 21 und 38 Jahren – wurden in Wohnungen in Floridsdorf und der Brigittenau gefasst. Insgesamt durchsuchte die Polizei vier Wohnungen, wobei der überwiegende Teil der Drogen sichergestellt wurde.
Beschuldigte teilweise geständig
In den Einvernahmen zeigten sich zwei Beschuldigte geständig, die übrigen verweigerten jede Aussage. Alle sieben Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.
