Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Franzose half aus

Kurios! Geliehene Skier sorgten für Skiflug-Coup

Ski Nordisch
03.03.2026 10:23
Geliehene Skier sorgten bei Tomofumi Naito fast für eine Skiflug-Sensation
Geliehene Skier sorgten bei Tomofumi Naito fast für eine Skiflug-Sensation(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur 0,3 Punkte haben Tomofumi Naito am Sonntag beim Skiflug-Weltcup am Kulm auf einen sensationellen Podiumsplatz gefehlt. Der vierte Platz ist dennoch sein bisher größter Einzelerfolg – dabei hat das Wochenende gar nicht gut begonnen. Am Ende musste ihm sogar ein Kontrahent seine Skier leihen. 

0 Kommentare

Zuerst musste Naito schon aufgrund von technischen Schwierigkeiten am Flughafen von Tokio seinen Flug umbuchen. Dadurch verpasste er das erste Fliegen am Kulm, konnte seine Reise nach Europa – anders als Teamkollege Ren Nikaido, der nach Kriegsbeginn im Nahen Osten am Flughafen von Dubai festsaß – aber doch noch erfolgreich abschließen. 

Jules Chervet
Jules Chervet(Bild: GEPA)

Seine Skier schafften die Reise aber nicht und blieben in Japan zurück. Glücklicherweise ist der Zusammenhalt im Skisprung-Zirkus groß, und Kontrahent Jules Chervet aus Frankreich lieh Naito Skier aus. Und diese schienen einwandfrei zu funktionieren.  

Nur im Team war er besser
Schon in der Qualifikation für das Fliegen am Sonntag zeigte der Japaner mit einem zehnten Platz auf – im Bewerb selbst gelang dann fast eine Sensation. Naito verpasste einen Stockerlplatz nur um 0,3 Punkte. Für den 33-Jährigen ist es dennoch das beste persönliche Ergebnis.

Lediglich als Teil der japanischen Skiflug-Mannschaft konnte er mit der Goldmedaille im Team-Bewerb bei der WM im Jänner noch besser abschneiden. Damals sogar mit seinen eigenen Skiern. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
03.03.2026 10:23
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
434.894 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.353 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.041 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4120 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
2382 mal kommentiert
Ausland
Präsidentenbüro in Teheran getroffen + Gas teurer
1191 mal kommentiert
Eine Gruppe von Männern inspiziert die Trümmer einer Polizeistation, die am Montag im Rahmen der ...
Mehr Ski Nordisch
Franzose half aus
Kurios! Geliehene Skier sorgten für Skiflug-Coup
Krone Plus Logo
Fliegen ist „in“
Festspiele am Kulm – so sieht die Zukunft aus
Erster Heimsieg
Lisa Eder gewinnt zweites Springen in Hinzenbach
Prevc feiert Double
Stephan Embacher fliegt am Kulm erneut aufs Podium
Mega-Serie gerissen
Stefan Kraft? „Es tut einem beim Zuschauen weh“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf