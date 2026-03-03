Kurios! Geliehene Skier sorgten für Skiflug-Coup

Nur im Team war er besser

Schon in der Qualifikation für das Fliegen am Sonntag zeigte der Japaner mit einem zehnten Platz auf – im Bewerb selbst gelang dann fast eine Sensation. Naito verpasste einen Stockerlplatz nur um 0,3 Punkte. Für den 33-Jährigen ist es dennoch das beste persönliche Ergebnis.