Jetzt steht Anklage gegen Wiener 300-Kilo-Häftling

Prozess soll noch im Dezember stattfinden

Die Staatsanwaltschaft Wien erhob nun Anklage gegen den mutmaßlichen Dealer und einen angeblichen Mittäter, der den 29-Jährigen in der Wohnung gemeinsam mit seinem Bruder pflegte. Einer der beiden Brüder wurde enthaftet, das Verfahren eingestellt. „Ich gehe davon aus, dass auch der Zweite freigesprochen wird“, so Christian Werner, der das Brüderpaar vertritt. Von denen der eine mitangeklagt ist, weil verdächtige Bilder und DNA-Spuren auf einem Beutel mit Ketamin in der Bettlade gefunden wurden.