Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Drogen-Koloss“

Jetzt steht Anklage gegen Wiener 300-Kilo-Häftling

Gericht
13.11.2025 08:00

Gerüchten zufolge sollen bei dem 29-jährigen Wiener, der als schwerster Häftling Österreichs galt, in der U-Haft in der Justizanstalt Korneuburg (NÖ) die Kilos gepurzelt sein. Jetzt steht dem mutmaßlichen Dealer der Prozess bevor. Es drohen ein bis 15 Jahre Haft.

0 Kommentare

Aufgrund einer Information des Bundeskriminalamts bestand der Verdacht, dass in einem Gebäude in Wien-Favoriten eine Bunkerwohnung existiere. Und tatsächlich wurde am 19. Juli ein Mann beim Suchtgiftverkauf beobachtet. Der Clou: Der Mann stand nicht in Verbindung mit jenem Drogenbunker, den man dank ihm in dem Haus ausforschte.

Denn die Beamten nahmen dem Dealer alle Schlüssel ab und testeten, wo diese sperrten. Einen dieser Sperrversuche hörte ein Bewohner und öffnete die Türe. Pech gehabt! Sofort nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr.

Das Haus, in dem das Suchtgift gefunden wurde, stand unter Beobachtung. Der Treffer war aber ...
Das Haus, in dem das Suchtgift gefunden wurde, stand unter Beobachtung. Der Treffer war aber einem Zufall geschuldet.(Bild: Krone KREATIV/Tschepp Markus, LPD Wien)

So flog der Fall um jenen 29-Jährigen auf, der als schwerster Häftling Österreichs für Schlagzeilen sorgte. Für den Mandanten von Anwalt Philipp Wolm musste dem Vernehmen nach in der Justizanstalt Korneuburg ein Spezialbett zusammengeschweißt werden. Der Wiener wog bei seiner Festnahme knapp 300 Kilogramm. Ihm wird Suchtgifthandel im großen Stil vorgeworfen. „Mein Mandant ist aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung nicht in der Lage, solche gravierenden Straftaten zu setzen“, sagt Wolm.

Philipp Wolm und Christian Werner (re.) verteidigen.
Philipp Wolm und Christian Werner (re.) verteidigen.(Bild: Martin A. Jöchl)

Prozess soll noch im Dezember stattfinden
Die Staatsanwaltschaft Wien erhob nun Anklage gegen den mutmaßlichen Dealer und einen angeblichen Mittäter, der den 29-Jährigen in der Wohnung gemeinsam mit seinem Bruder pflegte. Einer der beiden Brüder wurde enthaftet, das Verfahren eingestellt. „Ich gehe davon aus, dass auch der Zweite freigesprochen wird“, so Christian Werner, der das Brüderpaar vertritt. Von denen der eine mitangeklagt ist, weil verdächtige Bilder und DNA-Spuren auf einem Beutel mit Ketamin in der Bettlade gefunden wurden.

Aufgrund der sichergestellten Drogen und insbesondere der zahlreichen leeren Suchtgiftverpackungen in der Wohnung, geht die StA von 60 Kilogramm Kokain, fünf Kilo Amphetamin und 46,5 Kilo Cannabis aus, die von dort aus zu Abnehmern gewandert sein sollen.

Der Prozess, in dem ein bis 15 Jahre Haft drohen, soll noch im Dezember im Wiener Landl steigen – spannend wird der Rahmen. Denn unklar ist, wie der adipöse Häftling vorgeführt werden kann.

Lesen Sie auch:
In so einem Bett in einer Zelle der Justizanstalt Wien-Josefstadt drohte der knapp 300 Kilo ...
Pflege und Spezialbett
300-Kilo-Häftling kostet Steuerzahler Vermögen
12.08.2025

Gerüchten zufolge dürfte sich sein gesundheitlicher Zustand seit der Festnahme im Sommer gebessert haben. Der Koloss soll stark abgenommen haben, „nur“ noch knapp über 200 Kilo auf die Waage bringen. 

Zu einem Einzelfall will man sich im Justizministerium nicht äußern. Aber: „Grundsätzlich hat die Vollzugsverwaltung für die Gesundheit der Insassen Sorge zu tragen. Der Straf- und Maßnahmenvollzug gewährleistet, die Gesundheit der Insassen zu erhalten und sie ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend bei deren Wiedererlangung zu unterstützen“, so Sprecherin Sina Bründler.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
99.656 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
85.679 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
82.929 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
858 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Gericht
Online radikalisiert
Terrorverdacht: Anklage gegen Wiederholungstäter
Prozess in Innsbruck
Eigene Kinder jahrelang mit Stöcken verdroschen
„Drogen-Koloss“
Jetzt steht Anklage gegen Wiener 300-Kilo-Häftling
Bewährungsstrafe
Im Rausch Polizei angerufen und Notlage erfunden
Prozess in Feldkirch
Kaufhausdetektiv mit Schere attackiert: Gefängnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf